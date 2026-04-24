Яхта экс-депутата КПРФ за 17,9 миллиона рублей затонула в Волге и попала на видео

14:00, 24 апреля 2026

В Волге затонула яхта обвиненного в мошенничестве экс-депутата КПРФ Анненко
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Очевидцы сняли на видео тонущую в Волге роскошную яхту экс-депутата КПРФ Андрея Анненко. Кадры публикует Telegram-канал 112.

Так, на видео попала яхта Silverton 35 Motor Yacht, стоимость которой составляет 17,9 миллиона рублей. Отмечается, что судно затонуло возле яхт-клуба «7 футов» в Волгограде, зарегистрированного на младшего брата Анненко. Предположительно, во время шторма яхта ударилась о понтон, после чего быстро начала тонуть. Сильное течение и ветер стали уносить ее в сторону Красноармейского округа.

Андрей Анненко возглавлял в Волгоградской городской думе комитет по экономике, промышленности и предпринимательству. В марте 2024 года его вместе с помощником обвинили в мошенничестве. Суд оштрафовал Анненко на 600 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что топ-менеджера Банка России Алексея Заботкина заметили в галстуке с довольными крысами.

    Последние новости

    Украина ударила по России дальнобойной крылатой ракетой собственного производства

    «Шпаргалку» XIII века расшифровали в Великом Новгороде

    Каллас испугалась «более опасного Ирана»

    Британия ответила на планы США пересмотреть позицию по Фолклендам

    Разбегающиеся от российских полицейских мужчины после погони в стиле экшен попали на видео

    Упавшего под прибывающий поезд московского метро наказали

    Стало известно о смерти российской преподавательницы на приеме у психолога

    Слова Каллас о новом пакете санкций против России вызвали гнев на Западе

    Боня в слезах пожаловалась на пугающую травму

    Группировка вымогателей действовала в российском регионе

    Все новости
