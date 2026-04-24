Экономика
05:44, 24 апреля 2026Экономика

Юрист напомнил россиянам о правилах оплаты работы в праздники и выходные

Курбаков: Работа в праздники и выходные должна оплачиваться в двойном размере
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Работодатель обязан оплачивать работу в праздничные или выходные дни в двойном размере, либо сотруднику должны в дальнейшем предоставить дополнительный день отдыха. Об этом в беседе с РИА Новости напомнил член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.

«Работа в выходные и праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере, либо предоставляется другой день отдыха», — сказал специалист, пояснив, что это регламентируется статьей 153 Трудового кодекса РФ.

Курбаков также напомнил, что привлечь сотрудника к выполнению обязанностей в нерабочее время можно только с помощью обязательного письменного уведомления. Если затем работодатель откажется начислять оплату в двойном размере, гражданин имеет право на судебную защиту. При этом обратиться в суд можно в течение трех месяцев с того дня, когда сотрудник узнал о нарушении своих прав.

Ранее 53 процента опрошенных россиян заявили, что выступают против введения шестидневной рабочей недели.

