14:56, 24 апреля 2026Мир

Зафиксирован исторический для армии США момент

CENTCOM: Впервые с 2003 года на Ближнем Востоке развернуты три авианосца США
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: U.S. Navy / Handout via Reuters

Впервые с 2003 года на Ближнем Востоке одновременно развернуты три американских авианосца. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) на своей странице в социальной сети X.

«Впервые за десятилетия три авианосца одновременно действуют на Ближнем Востоке», — сказано в публикации.

Сообщается, что в операции задействованы авианосцы USS Abraham Lincoln (CVN-72), USS Gerald R. Ford (CVN-78) и USS George H.W. Bush (CVN-77), а также более 200 самолетов, 12 кораблей и около 15 тысяч военнослужащих Военно-морских сил и Корпуса морской пехоты США.

23 апреля третий американский авианосец — USS George H.W. Bush — прибыл на Ближний Восток в зону ответственности Центрального командования США. Всего в составе ВМС США насчитывается 11 действующих авианосцев.

