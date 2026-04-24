Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:41, 24 апреля 2026

Захарова оценила слова главы ВС Бельгии о признании Россией выдуманной республики

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Глава Вооруженных сил (ВС) Бельгии Фредерик Вансина пытается оправдать милитаризацию Европы вбросами о мнимой российской угрозе. Об этом на брифинге сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя его заявления о якобы признании Россией некой «Нарвской народной республики» в Эстонии. Трансляция доступна на YouTube-канале Министерства иностранных дел РФ.

«Смысл подобных пассажей очевиден: они нужны лишь для того, чтобы под предлогом российской угрозы оправдать финансовые вливания в милитаризацию Европы», — отметила дипломат. Она назвала заявление Вансины о несуществующей республике дезинформацией и откровенной ложью.

Захарова подчеркнула, что руководство Бельгии не может объяснить гражданам необходимость военных трат, поэтому вынуждено придумывать внешнюю угрозу. «Хочется спросить что он употреблял накануне этого интервью», — добавила представитель МИД России, усомнившись в компетентности и адекватности бельгийского военачальника.

Ранее сообщалось, что в социальных сетях за последние месяцы появилось несколько сообществ так называемых народных республик, которые связаны с различными прибалтийскими городами (в частности, с Нарвой и Клайпедой). В этих группах состоит всего несколько десятков человек, они публикуют фотографии населенных пунктов с выдуманной ими же символикой: флагами, гербами, паспортами «республик». Кто стоит за созданием этих сообществ — пока неизвестно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok