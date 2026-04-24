13:27, 24 апреля 2026Бывший СССР

Захарова высказалась о присуждении Зеленскому премии «Четыре свободы»

Захарова: Присуждение Зеленскому премии «Четыре свободы» — цинизм и лицемерие
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Присуждение президенту Украины Владимиру Зеленскому премии «Четыре свободы» — это цинизм и лицемерие. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что из-за главы государства на Украине нет свободы слова и вероисповедания, но есть нищета и страх.

«Он [Зеленский], конечно, освободил народ Украины от свободы слова, от свободы вероисповедания, нищеты и страха. Он действительно граждан Украины от всего этого освободил. Теперь у них нет свободы слова, свободы вероисповедания. Теперь у них нищета и страх», — сказала дипломат.

Премией «Четыре свободы» отмечают вклад в защиту свободы слова, вероисповедания, свободы от нужды и страха. В апреле 2026 года соответствующую награду вручили Владимиру Зеленскому.

