Зеленского наградили за борьбу во имя безопасности всей Европы

Президенту Украины Владимиру Зеленскому вручили международную премию «Четыре свободы». Об этом сообщает Reuters.

Премию присудили за якобы борьбу украинского лидера во имя безопасности всей Европы.

Отмечается, что Зеленский получил награду во время визита в Нидерланды 16 апреля.

В среду Зеленский провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, в ходе которых был разработан формат соглашения по беспилотникам для европейских партнеров Киева.

Минобороны России отреагировали на действия Европы и Украины. В ведомстве отметили, что европейские правители своими действиями втягивают страны в войну с Россией вместо того, чтобы укреплять свою безопасность.