Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:50, 16 апреля 2026

Зеленского наградили за борьбу

Зеленского наградили за борьбу во имя безопасности всей Европы
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому вручили международную премию «Четыре свободы». Об этом сообщает Reuters.

Премию присудили за якобы борьбу украинского лидера во имя безопасности всей Европы.

Отмечается, что Зеленский получил награду во время визита в Нидерланды 16 апреля.

В среду Зеленский провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, в ходе которых был разработан формат соглашения по беспилотникам для европейских партнеров Киева.

Минобороны России отреагировали на действия Европы и Украины. В ведомстве отметили, что европейские правители своими действиями втягивают страны в войну с Россией вместо того, чтобы укреплять свою безопасность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok