Бывший СССР
00:16, 24 апреля 2026Бывший СССР

Зеленский отверг идею «символического» членства Украины в Евросоюзе

Зеленский отверг идею «символического» членства Украины в ЕС
Марина Совина
Марина Совина
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский отверг идею «символического» членства Украины в Евросоюзе. Его слова приводит «Украинская правда».

Политик отметил, что республика «защищает Европу не символически», поэтому заслуживает полноправного вступления в блок.

Зеленский также предупредил украинские институты, занимающиеся евроинтеграцией, что не следует «искать символического членства в ЕС». В этом свете он напомнил о Будапештском меморандуме, который дал Киеву «символические» гарантии безопасности.

Ранее Зеленский заявил, что Европейский союз должен быть честен с Украиной и не предлагать ей облегченный вариант вступления в сообщество.

