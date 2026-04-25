06:31, 27 апреля 2026

Изменение отношения россиян к Жириновскому после его смерти объяснили

Ольга Галковская (Руководитель отдела «Россия»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Отношение россиян к основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому после его смерти изменилось во многом из-за созданного вокруг образа политика мифа. В памяти людей Жириновский сохранился как предсказатель, меценат и «практически дедушка Ленин», и такой миф любят больше, чем реальность, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Илья Гращенков.

Как показал опрос «Ленты.ру», практически половина читателей — 49 процентов — стали лучше относиться к Жириновскому после его смерти. Еще 5 процентов признались, что их отношение к политику изменилось в худшую сторону. 46 процентов участников опроса отметили, что их мнение о Жириновском никак не изменилось. Опрос проводился с 21 по 24 апреля, в нем приняли участие 31 487 пользователей.

Комментируя результаты опроса, Гращенков объяснил, что после смерти о человеке помнят хорошее. «Образ начинает выкристаллизовываться, уходят человеческие черты, и он превращается в киногероя или героя романа, — отмечает политолог. — И образ Жириновского формируется как раз в контурах такого супергероя».

Жириновский — Ванга, предсказатель, Жириновский — меценат, оставивший миллиарды на развитие общественных институтов, Жириновский — практически как дедушка Ленин, такой бескорыстный бессеребренник

Илья Гращенковполитолог

Гращенков также вспомнил текст песни «Все идет по плану» рок-группы «Гражданская оборона»: «Один лишь дедушка Ленин хороший был вождь, а все другие остальные — такое дерьмо». По его словам, теперь в народном сознании такой «хороший вождь» — это Жириновский.

Материалы по теме:
«Снимай, чтобы в кадре я был грозный» 80 лет назад родился Жириновский. «Лента.ру» публикует редкие кадры последних лет его жизни
«Снимай, чтобы в кадре я был грозный»80 лет назад родился Жириновский. «Лента.ру» публикует редкие кадры последних лет его жизни
25 апреля 2026
Биография Владимира Жириновского. Как построил карьеру, чем запомнился, за что его любили и ненавидели в России?
Биография Владимира Жириновского.Как построил карьеру, чем запомнился, за что его любили и ненавидели в России?
19 декабря 2024
Вованга. Жириновский предсказал события на Украине и впал в кому. Как он заслужил славу главного пророка современности?
Вованга.Жириновский предсказал события на Украине и впал в кому. Как он заслужил славу главного пророка современности?
26 марта 2022

Еще одну причину посмертной популярности Жириновского у россиян Гращенков видит в том, что «в России политическое поле так и не сложилось». По его словам, лидер ЛДПР стал последним воспоминанием о публичной политике как о чем-то действительно ярким. «Когда люди думают о политике, они думают о нескольких людях — о президенте, не знаю, о премьере и, например, о Жириновском. То есть у них небольшая колода тузов политических, — объясняете политолог. — И, соответственно, поскольку сейчас все меньше и меньше узнаваемых людей, вспоминаются старые политики. Жириновский, превратившись в миф, набирает популярность как политик ушедший».

Наконец, Гращенков напомнил о феномене, свойственном губернаторам-долгожителям, — их «выпихивают на пенсию, а когда они уходят, начинают по ним ностальгировать». «Например, ушел Лужков в отставку — его все не любили. Прошло буквально пять лет и все стали скучать по Лужкову. А когда Лужков и вовсе умер, все стали по нему скучать вдвойне, вспоминать, как при нем было хорошо. И у Жириновского такая же судьба», — заключил политолог.

