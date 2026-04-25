Блокировку счетов россиян для взыскания долгов по налогам опровергли

ФНС: При неуплате налогов в срок приостанавливают операции только на сумму долга

При неуплате налогов в срок ФНС не блокирует счета россиян без решения суда, а лишь приостанавливает операции по ним только на сумму имеющегося долга. Полную заморозку счетов для взыскания задолженности опровергли в пресс-службе ведомства, пишет ТАСС.

«ФНС России не блокирует счета, а приостанавливает операции по счетам в банке только на сумму имеющегося долга. Сумма денежных средств, превышающая сумму долга, доступна плательщику», — пояснили представители ФНС.

Процедура взыскания долгов со счетов россиян начинается с требования об уплате — его направляют налогоплательщику с указанием срока добровольного погашения задолженности. Если требование будет проигнорировано, налоговый орган примет решение о взыскании долга со счетов — об этом тоже предупредят в письме или в электронном виде.

В течение семи дней после направления этого решения задолженность еще можно погасить самостоятельно или не согласиться с требованиями. Если же налогоплательщик не успел подать возражения, он вправе обжаловать долг, направив жалобу, а при отказе — обратиться в суд.

