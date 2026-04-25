Бывший тренер сборной России Бышовец раскрыл размер своей пенсии

Тренер Бышовец заявил, что его пенсия составляет 30 тысяч рублей

Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец раскрыл размер своей пенсии. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист заявил, что его военная пенсия составляет 30 тысяч рублей, так как он является подполковником МВД. Он вспомнил, что в годы работы тренером получал большие деньги от сотрудничества со спортивными брендами.

Ранее Бышовец сравнил пенсионные выплаты для некоторых категорий граждан с милостыней, отметив, что последняя иногда больше. При этом тренер уточнил, что лично он чувствует себя в финансовом плане комфортно.

Бышовец стал главным тренером сборной России в июле 1998 года. В декабре того же года, после шести поражений команды подряд, оставил пост.