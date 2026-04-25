Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
16:50, 25 апреля 2026Спорт

Бывший тренер сборной России Бышовец раскрыл размер своей пенсии

Тренер Бышовец заявил, что его пенсия составляет 30 тысяч рублей
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец раскрыл размер своей пенсии. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист заявил, что его военная пенсия составляет 30 тысяч рублей, так как он является подполковником МВД. Он вспомнил, что в годы работы тренером получал большие деньги от сотрудничества со спортивными брендами.

Ранее Бышовец сравнил пенсионные выплаты для некоторых категорий граждан с милостыней, отметив, что последняя иногда больше. При этом тренер уточнил, что лично он чувствует себя в финансовом плане комфортно.

Бышовец стал главным тренером сборной России в июле 1998 года. В декабре того же года, после шести поражений команды подряд, оставил пост.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на заявление о производстве оружия Украиной и Азербайджаном

    Роскомнадзор заблокировал соцсеть для любителей пива

    Китай отреагировал на появление своих компаний в антироссийских санкциях Евросоюза

    Автор ИИ-кавера «Седая ночь» заявил о спросе на российском рынке

    В Финляндии испугались военного столкновения с Россией из-за действий президента страны

    Премьер Саксонии рассказал о надвигающейся катастрофе для Германии

    Макрону дали совет после слов о России и США

    Жена Плющенко назвала мужа уникальным спортсменом

    Путешественница описала российских пенсионеров в Таиланде фразой «восхитили меня»

    Врач назвала способы снизить риск деменции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok