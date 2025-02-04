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13:55, 4 февраля 2025Спорт

Бывший тренер сборной России сравнил размер пенсий в стране с милостыней

Анатолий Бышовец сравнил размер пенсий в России с милостыней
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец высказался о размере пенсий в стране. Его слова приводит Sport24.

Специалист сравнил пенсионные выплаты для некоторых категорий граждан с милостыней, отметив, что последняя иногда больше. «У меня была пенсия 25 тысяч рублей, но сейчас она незначительно выросла, но не настолько, чтобы сказать, что это качество. Все это не соответствует сегодняшним ценам», — заявил Бышовец.

Тренер добавил, что лично он чувствует себя в финансовом плане комфортно. «Но это потому что я играл в одной из лучших команд страны, плюс национальная сборная. Еще я как тренер работал, понятно, что там были достаточно хорошие контракты», — заявил Бышовец.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал себя нищим. Он отметил, что живет на три пенсии в 140 тысяч рублей.

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