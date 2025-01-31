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14:30, 31 января 2025Спорт

Получающий три пенсии четырехкратный олимпийский чемпион назвал себя нищим

Четырехкратный чемпион ОИ Тихонов: Я нищий, живу на 140 тысяч с трех пенсий
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал, что у него не осталось ничего от его накоплений. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тихонов назвал себя нищим и заявил, что живет на три пенсии в 140 тысяч рублей. «Олимпийская — 52 тысячи. Офицерская как у подполковника в отставке — 62. И 26 от родного региона», — пояснил он.

Бывший биатлонист рассказал, что раньше у него было 11 автомобилей. «В Олимпийский комитет каждый день на разных приезжал. Сегодня на Mercedes 600, завтра на Bentley, потом на Chevrolet. Ну а почему нет, если могу себе позволить?» — отметил Тихонов. Кроме того, у него была коллекция из 43 ружей и карабинов.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина раскрыла размер пенсии. Депутат заявила, что получает менее 30 тысяч рублей.

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