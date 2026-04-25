Число пострадавших в результате атаки ВСУ на столицу Урала выросло в полтора раза

Паслер: В результате атаки ВСУ на Екатеринбург пострадали девять человек

Число пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на неофициальную столицу Урала Екатеринбург выросло в полтора раза — с шести до девяти. Это следует из сообщения губернатора Свердловской области Дениса Паслера в Telegram.

Представители ведомств региона доложили о ходе ликвидация последствий атаки беспилотников в ходе совещания оперативного штаба. «По данным Минздрава, за медицинской помощью обратились девять человек. Из-за отравления продуктами горения госпитализирована одна пациентка. Травматических повреждений у людей нет. С жителями дома продолжают работать психологи», — написал Паслер.

Он добавил, что поручил в ближайшее время начать восстановление поврежденного жилья, закончив работы в ближайшее время. По его словам, пострадали 44 квартиры, эвакуирован 81 человек. Одну семью разместили в гостинице.

Ранее очевидица рассказала, что удар беспилотника по многоэтажке в Екатеринбурге выбил окна в соседних зданиях.

Утром в субботу, 25 апреля, в жилую многоэтажку в Екатеринбурге врезался беспилотник. У большинства пострадавших диагностировали отравление продуктами горения легкой степени. По неофициальной информации, город атаковали беспилотниками типа «Лютый».