Европейская страна направила корабли к Ормузскому проливу

05:10, 25 апреля 2026Мир

Писториус: Германия заранее направила корабли к Ормузскому проливу
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Германия заранее направила корабли в сторону Ормузского пролива, чтобы впоследствии «не терять время». Об этом в интервью Rheinische Post заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Чтобы сэкономить время, мы решили заблаговременно послать часть немецких подразделений в Средиземное море, чтобы потом, после получения мандата [бундестага], не терять больше времени», — сказал он.

По его словам, в Средиземноморье были отправлены минный тральщик и судно снабжения. Министр подчеркнул, что бундестаг способен «очень быстро» одобрить их отправку в Ормузский пролив.

Ранее Корпус стражей иранской революции (КСИР) захватил контейнеровозы MSC-Francesca и Epaminondas в Ормузском проливе. Поясняется, что суда пытались тайно пройти через пролив.

