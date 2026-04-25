Европейская страна направила корабли к Ормузскому проливу

Германия заранее направила корабли в сторону Ормузского пролива, чтобы впоследствии «не терять время». Об этом в интервью Rheinische Post заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
«Чтобы сэкономить время, мы решили заблаговременно послать часть немецких подразделений в Средиземное море, чтобы потом, после получения мандата [бундестага], не терять больше времени», — сказал он.
По его словам, в Средиземноморье были отправлены минный тральщик и судно снабжения. Министр подчеркнул, что бундестаг способен «очень быстро» одобрить их отправку в Ормузский пролив.
Ранее Корпус стражей иранской революции (КСИР) захватил контейнеровозы MSC-Francesca и Epaminondas в Ормузском проливе. Поясняется, что суда пытались тайно пройти через пролив.