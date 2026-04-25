Европейская страна отказалась вводить санкции против России

Министр Попович: Сербия никогда не введет санкции против России

Сербия никогда не введет санкции против России. Об этом заявил министр по вопросам международного экономического сотрудничества Сербии Ненад Попович в разговоре с информационной службой «Вести».

Он отметил, что Сербия остается единственной европейской страной, отказавшейся от антироссийских ограничений, из-за чего она регулярно сталкивается с угрозами. Однако, несмотря на это, Белград не намерен менять свою позицию по этому вопросу, подчеркнул министр.

«Политика президента [Александра] Вучича, политика правительства Республики Сербии — мы никогда не введем санкции против братской России. Это в интересах и сербов, и России. Благодаря договору наших двух президентов Сербия имеет самую низкую цену на газ в Европе. И что главное — надежные поставки», — сказал он.

По словам Поповича, на фоне тектонических изменений на энергетическом рынке это дает уверенность в будущем.

Ранее Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России. Еврокомиссия планировала утвердить эти меры еще 23 февраля, однако процесс заблокировала Венгрия.