05:04, 25 апреля 2026Мир

Известный экономист назвал «всепоглощающее» заблуждение США

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Max Rossi / Reuters

Соединенным Штатам пора перестать считать себя самой могущественной державой в мире и искать способы сотрудничать с другими сильными странами. Такое мнение выразил американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Нам присуще одно всепоглощающее заблуждение (...), что Америке принадлежит господствующее положение в мире. Каждый день, когда президент [США Дональд] Трамп говорит, что мы самые могущественные за всю мировую историю, наверное, ему приятно. Наверное, его последователям приятно говорить так, но это совершенно неправильный подход», — высказался эксперт.

Сакс напомнил, что в мире существует много ядерных держав, и Штатам следует найти способы сотрудничать с ними, решать проблемы и не попадать в ловушку войны.

Ранее Сакс заявил, что отказ от договора в Стамбуле, который в 2022 году Россия предлагала Украине, стал провалом всей политики Запада, включая США.

    Последние новости

    Лавров заявил, что Запад объявил России открытую войну. Какие новые союзники появились у страны?

    Раскрыта личность погибшей под лавиной в Бурятии туристки

    Европейская страна направила корабли к Ормузскому проливу

    Раскрыты расходы США на операцию против Ирана в день

    Известный экономист назвал «всепоглощающее» заблуждение США

    В США раскрыли опасные последствия морской блокады Ирана

    В Киеве увидели в словах премьера Польши послание для Зеленского

    Экс-сотрудник Госдепа озвучил сценарий ядерной атаки США на Иран

    Делегация от России полетит на встречу с участием Великобритании и Франции

    Дмитриев отреагировал на слова Макрона о Путине и Трампе

    Все новости
