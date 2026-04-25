Кардиолог предупредила о критических рисках высокого давления

Кардиолог Буланова: Осложнения от высокого давления развиваются внезапно

Высокое артериальное давление (АД) не сопровождается специфическими симптомами, узнать об этом человек может, только измеряя его, рассказала «Ленте.ру» профессор кафедры терапии Государственного университета просвещения, доктор медицинских наук, кардиолог Наталия Буланова.

Врач отметила, что огромное количество людей годами живут с повышенным АД, не подозревая об этом, поскольку не чувствуют его и не измеряют. Если же однажды им удается зафиксировать высокие цифры — часто не обращаются за медицинской помощью и не лечатся систематически, добавила она.

Длительное и стойкое повышение артериального давления закономерно приводит к поражению жизненно важных органов: сердца (инфаркт миокарда), головного мозга (инсульт), почек, сосудов Наталия Буланова кардиолог

«Осложнения, как правило, развиваются внезапно, их драматический исход часто наступает до того, как больного успевают госпитализировать. Мужчинам от 55 лет и старше и женщинам от 65 лет и старше необходимо знать свой уровень АД, и если он составляет от 140 или от 90 и выше, обязательно обратиться к врачу. Врач расскажет о немедикаментозных методах лечения, назначит лекарственную терапию», — сказала Буланова.

Кардиолог подчеркнула. что целью лечения являются не просто определенные цифры АД, а тот их диапазон, при котором риск развития сердечно-сосудистых осложнений у конкретного пациента минимален. Она предупредила, что лечение гипертонической болезни длительное, его нельзя прекращать при достижении целевых цифр АД. Большой ошибкой является самостоятельное прекращение лечения на основании «хорошего самочувствия», или эпизодический прием гипотензивных препаратов только в тех случаях, когда есть жалобы, например «болит голова», заключила эксперт.

Ранее кардиолог Валерия Бонадыкова рассказала, как кофе связан со здоровьем сердца. По ее словам, при чрезмерном употреблении он может вызывать учащение пульса, ощущение перебоев в работе сердца и проблемы со сном.