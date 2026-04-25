Министр просвещения дал совет не умеющему читать и писать футболисту «Зенита»

Министр просвещения Кравцов посоветовал Венделу читать российскую литературу

Министр просвещения Сергей Кравцов дал совет бразильскому полузащитнику петербургского «Зенита» Венделу, как быстрее освоить грамотность. Его слова приводит Sport24.

Кравцов заявил, что футболист в итоге научится писать и читать, а его образование можно улучшить только через внутреннюю мотивацию, а не через принуждение. Он рекомендовал игроку приобщиться к отечественной культуре и образованию. «Мой совет Венделу — читать нашу литературу: наши сказки и произведения великих писателей и поэтов», — подытожил министр.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак пожаловался на опоздания Вендела. Он заявил, что не знает, что делать с опозданиями футболиста на сборы.

Вендел перешел в «Зенит» в 2020 году. В составе команды он стал четырехкратным чемпионом России.