Новости спорта
15:51, 25 апреля 2026Спорт

Министр просвещения дал совет не умеющему читать и писать футболисту «Зенита»

Министр просвещения Кравцов посоветовал Венделу читать российскую литературу
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Министр просвещения Сергей Кравцов дал совет бразильскому полузащитнику петербургского «Зенита» Венделу, как быстрее освоить грамотность. Его слова приводит Sport24.

Кравцов заявил, что футболист в итоге научится писать и читать, а его образование можно улучшить только через внутреннюю мотивацию, а не через принуждение. Он рекомендовал игроку приобщиться к отечественной культуре и образованию. «Мой совет Венделу — читать нашу литературу: наши сказки и произведения великих писателей и поэтов», — подытожил министр.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак пожаловался на опоздания Вендела. Он заявил, что не знает, что делать с опозданиями футболиста на сборы.

Вендел перешел в «Зенит» в 2020 году. В составе команды он стал четырехкратным чемпионом России.

