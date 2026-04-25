Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:40, 25 апреля 2026Экономика

Москвичам назвали продолжительность холодов

Синоптик Паршина: Холода и ночные заморозки в Москве сохранятся до конца апреля
Нина Ташевская
СюжетЛивень в Москве

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Холода и ночные заморозки в Москве сохранятся практически до конца апреля. Продолжительность аномально низких температур назвала жителям столицы заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, ее слова передает ТАСС.

По словам синоптика, потепления пока не предвидится. В субботу, 25 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Ночью столбики термометров покажут от минус 1 до плюс 1 градуса, а днем — 8-10 градусов тепла.«В воскресенье, 26 апреля, ночью небольшой дождь, плюс 3-5 градусов, днем дождь, 9-11 градусов, ветер до 12 метров в секунду», — добавила Паршина.

Самым холодным днем станет понедельник, 27 апреля. В этот день воздух прогреется всего до плюс 3-5 градусов. При этом будет идти дождь, переходящий в мокрый снег. Неприятных ощущения добавит ветер с порывами до 20 метров в секунду. С 28 по 30 апреля погода останется примерно на том же уровне — ночью столбики термометров опустятся до минус 3 градусов, а днем покажут плюс 3-8 градуса.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что 27 апреля на Москву обрушатся ливни и мокрый снег.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok