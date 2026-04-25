Москвичам назвали продолжительность холодов

Синоптик Паршина: Холода и ночные заморозки в Москве сохранятся до конца апреля

Холода и ночные заморозки в Москве сохранятся практически до конца апреля. Продолжительность аномально низких температур назвала жителям столицы заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, ее слова передает ТАСС.

По словам синоптика, потепления пока не предвидится. В субботу, 25 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Ночью столбики термометров покажут от минус 1 до плюс 1 градуса, а днем — 8-10 градусов тепла.«В воскресенье, 26 апреля, ночью небольшой дождь, плюс 3-5 градусов, днем дождь, 9-11 градусов, ветер до 12 метров в секунду», — добавила Паршина.

Самым холодным днем станет понедельник, 27 апреля. В этот день воздух прогреется всего до плюс 3-5 градусов. При этом будет идти дождь, переходящий в мокрый снег. Неприятных ощущения добавит ветер с порывами до 20 метров в секунду. С 28 по 30 апреля погода останется примерно на том же уровне — ночью столбики термометров опустятся до минус 3 градусов, а днем покажут плюс 3-8 градуса.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что 27 апреля на Москву обрушатся ливни и мокрый снег.