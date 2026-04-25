Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:12, 25 апреля 2026

На складе в США погибли десятки ленивцев

В США погибли более 30 ленивцев из-за ненадлежащих условий содержания
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Более 30 ленивцев из Гайаны и Перу погибли в Соединенных Штатах Америки из-за ненадлежащих условий содержания. Об этом сообщает NBC News.

Животных приобрели для развлекательного центра в городе Орландо в штате Флорида. Склад, на котором разместили ленивцев, не был должным образом подготовлен для содержания животных в условиях холодного времени года. В здании не было электричества и водоснабжения.

Переохлаждение стало причиной гибели 21 ленивца из Гайаны. Двое ленивцев из Перу не пережили транспортировку, еще 8 животных погибли в результате истощения.

Ранее сообщалось, что ленивцы, обитающие в Центральной и Южной Америке, могут столкнуться с угрозой вымирания из-за изменения климата. К 2100 году, с прогнозируемым повышением температуры от 2-6 градусов Цельсия, высокогорные ленивцы могут столкнуться с серьезной метаболической нагрузкой из-за их ограниченной способности перерабатывать энергию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил, что Запад объявил России открытую войну. Какие новые союзники появились у страны?

    Фото бойцов ВСУ вызвало скандал на Украине

    Мошенники нацелились на самокатчиков

    Командир рассказал о подготовке к операции «Поток»

    На Украине одобренный кредит ЕС уже сочли недостаточным

    Москвичей предупредили о перекрытии движения

    В России прокомментировали возможное появление ядерного оружия в Финляндии

    На складе в США погибли десятки ленивцев

    «Радиостанция Судного дня» передала жуткий сигнал о чертовщине

    В Европе спрогнозировали неожиданный исход суда над Мадуро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok