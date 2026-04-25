На складе в США погибли десятки ленивцев

В США погибли более 30 ленивцев из-за ненадлежащих условий содержания

Более 30 ленивцев из Гайаны и Перу погибли в Соединенных Штатах Америки из-за ненадлежащих условий содержания. Об этом сообщает NBC News.

Животных приобрели для развлекательного центра в городе Орландо в штате Флорида. Склад, на котором разместили ленивцев, не был должным образом подготовлен для содержания животных в условиях холодного времени года. В здании не было электричества и водоснабжения.

Переохлаждение стало причиной гибели 21 ленивца из Гайаны. Двое ленивцев из Перу не пережили транспортировку, еще 8 животных погибли в результате истощения.

Ранее сообщалось, что ленивцы, обитающие в Центральной и Южной Америке, могут столкнуться с угрозой вымирания из-за изменения климата. К 2100 году, с прогнозируемым повышением температуры от 2-6 градусов Цельсия, высокогорные ленивцы могут столкнуться с серьезной метаболической нагрузкой из-за их ограниченной способности перерабатывать энергию.