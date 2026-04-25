На Украине оценили идею об отмене брони от мобилизации

Депутат Рады Федиенко раскритиковал идею об отмене брони от мобилизации

Депутат Верховной Рады Украины Александр Федиенко раскритиковал идею об отмене для граждан брони от мобилизации. Об этом сообщает издание «Страна».

«Мне интересно увидеть, как снимут бронь со всех энергетиков и, например, связистов», — заявил законотворец. Он также предупредил, что после сообщений о подобных реформах украинские мужчины могут начать еще активнее бежать за границу.

О том, что на Украине могут отменить бронь от мобилизации для большинства военнообязанных мужчин, 25 апреля рассказала политический обозреватель Юлия Забелина со ссылкой на собственные источники. По данным журналистки, соответствующую меру в настоящее время рассматривают в Минобороны. В случае одобрения закона право на бронь, как уточняет Забелина, останется только за сотрудниками оборонных предприятий.

Ранее стало известно, что учеников украинских школ захотели обязать регистрироваться в приложении «Резерв+» для выдачи электронных военных билетов.