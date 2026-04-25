В Германии предупредили о надвигающейся катастрофе. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер от Христианско-демократического союза в интервью Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung рассказал, что Германия движется вниз. Она попала в спираль негативного развития в экономической и климатической политике. Промышленность при таком развитии не выживет, и энергия может стать дорогим и дефицитным товаром.

Германия переживает затяжной экономический кризис, который изначально начался с пандемии COVID-19, а затем усилился после прекращения поставок российских энергоносителей.

Ранее сообщалось, что российский посол ответил на вопрос о готовности сотрудничать с Германией.