17:40, 25 апреля 2026Мир

Премьер Саксонии рассказал о надвигающейся катастрофе для Германии

В Германии предупредили о надвигающейся катастрофе
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Германии предупредили о надвигающейся катастрофе. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер от Христианско-демократического союза в интервью Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung рассказал, что Германия движется вниз. Она попала в спираль негативного развития в экономической и климатической политике. Промышленность при таком развитии не выживет, и энергия может стать дорогим и дефицитным товаром.

Германия переживает затяжной экономический кризис, который изначально начался с пандемии COVID-19, а затем усилился после прекращения поставок российских энергоносителей.

Ранее сообщалось, что российский посол ответил на вопрос о готовности сотрудничать с Германией.

