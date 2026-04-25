Нечаев: Российская сторона готова к возобновлению сотрудничества с ФРГ

Российская сторона готова к возобновлению сотрудничества с ФРГ, но не собирается навязываться. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в беседе с ТАСС.

Отвечая на вопрос агентства, он подчеркнул, что Москва не выстраивает «мостов и переправ» в отношениях с Берлином. По словам посла, Россия не разрушила ни одно соглашение из огромного массива, наработанного с дальновидными политиками Федеративной Республики.

«Мы готовы к возобновлению сотрудничества, никому навязываться мы не собираемся. Но если с германской стороны будет проявлена добрая воля, конструктивный подход и стремление к диалогу, к полноправному, конструктивному диалогу на равных, я думаю, что эта рука не будет отторгнута», — считает Нечаев.

Ранее сопредседатель отделения немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» в Саксонии-Анхальт Томас Шульце выразил мнение, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен лично связаться по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Политик считает, лидерам двух государств стоит обсудить возобновление поставок казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба».