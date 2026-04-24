В Германии призвали Мерца договориться с Путиным о поставках нефти

22:59, 24 апреля 2026

Немецкий политик Шульце: Мерц должен договориться с Путиным о поставках нефти
Марина Совина (ночной редактор)
Фридрих Мерц. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Сопредседатель отделения немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) в Саксонии-Анхальт Томас Шульце заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен лично связаться по телефону с президентом России Владимиром Путиным и обсудить с ним возобновление поставок казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба». Такой призыв он сделал во время интервью газете Ostdeutsche Allgemeine.

По его мнению, власти ФРГ должны как можно скорее заключить с Россией новый долгосрочный договор о поставках нефти. «Недопустимо, чтобы с мая казахстанская нефть перестала поступать», — подчеркнул Шульце.

Ранее сообщалось, что казахстанская национальная компания «КазТрансОйл» не планирует в мае поставлять нефть в Германию. Таким образом, компания подтвердила информацию об остановке транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов допустил, что прокачка возобновится после устранения неисправностей на инфраструктуре, однако российская сторона такое предположение не подтверждала.

