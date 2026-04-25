Раскрыты подробности о туре с попавшими под лавину в Бурятии альпинистами

Адвокат Печкин: Ведущие туристов в горы в Бурятии гиды были сертифицированы

Поход туристов, попавших под лавину в горах Бурятии, был организован коммерческой туристической фирмой из Иркутска. Об этом и других подробностях произошедшего сообщил ТАСС адвокат компании Дмитрий Печкин.

По его данным, турфирма состоит в федеральном туризме турагенств и туроператоров, а ее гиды, инструкторы и оборудование сертифицированы. «Это был несчастный случай, нарушений техники безопасности не было», — прокомментировал он попадание туристов под лавину.

Печкин также подчеркнул, что прогноз погоды на месте происшествия был благоприятным, лавинные угрозы не объявлялись.

Ранее сообщалось, что четырех альпинистов накрыло лавиной на горе Мунку-Сардык. Об этом стало известно в пятницу, 24 апреля. Сход снежной массы произошел на перевале «26-го партийного съезда», где несколько дней назад не выжили три альпиниста.