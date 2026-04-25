Борис Щербаков начал продавать поздравительные тосты из-за проблем с сердцем

Борис Щербаков отказался от корпоративов и продает тосты из-за проблем с сердцем

Народный артист России Борис Щербаков сменил источник заработка из-за проблем с сердцем. Теперь он воздерживается от проведения больших корпоративов, выяснил Telegram-канал Mash.

Из-за слабого здоровья актер, по сведениям канала, практически отказался от заработков на частных мероприятиях. После операции на сердце Щербаков стал быстро утомляться, поэтому с трудом выдерживает долгие съемки и выступления. Гонорар ведущего артисту заменил доход от продаж поздравительных тостов — на них Щербаков зарабатывает по 600 тысяч рублей.

Такую информацию, однако, опроверг сын звезды Василий Щербаков. В ответ на запрос агентства ТАСС он заверил, что у отца хорошее самочувствие и все в порядке.

В октябре 2025 года Борис Щербаков перенес операцию на сердце. Ему сделали стентирование предсердия и расширили проход в сосудах и готовы были выписать пациента из больницы спустя два дня.