В России начали штрафовать за демонстрацию среднего пальца

Размер штрафа за демонстрацию среднего пальца варьируется от 3 до 5 тыс. рублей

В России стали наказывать за демонстрацию среднего пальца. Какая ответственность за это грозит, разъяснило РИА Новости.

Согласно российскому законодательству, демонстрация среднего пальца в адрес другого лица может расцениваться как оскорбление. Ответственность за нарушение регулирует статья «Оскорбление» Кодекса об административных правонарушениях и предусматривает штраф. Сумма взыскания варьируется от трех до пяти тысяч рублей.

Жест уже не раз становился поводом для судебных разбирательств в регионах, однако это все еще остается редкостью. Так, на три тысячи рублей оштрафовали жительницу Башкирии. Желание показать средний палец знакомой в торговом центре женщина объяснила личной неприязнью. Аналогичный размер штрафа установил суд в Тольятти. Девушка показала средний палец во время спора за место на парковке. Факт нарушения установили при помощи видеозаписи. Запись с видеорегистратора послужила доказательством в судебном деле в Иркутской области. Мужчина показал средний палец при обгоне автомобиля. Штраф составил три тысячи рублей.

В Коми сумма взыскания оказалась больше на 200 рублей — жест показали в ходе перебранки в жилом дворе, оскорбившихся оказалось несколько. В Кировской области история оказалась интереснее: неприличный жест директору школы показала мама одного из учеников в ответ на его приветствие. Сначала родительницу оштрафовали на четыре тысячи рублей, а позднее директор потребовал возместить ему моральный вред. Необходимость в компенсации он оправдал снижением работоспособности и необходимостью уйти в отпуск. На этом основании суд взыскал с нарушительницы еще десять тысяч рублей.

Ранее россиянам напомнили о наказании за брань в общественном месте. За использование матерных слов на публике грозит до 15 суток ареста.