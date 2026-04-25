14:37, 25 апреля 2026Россия

Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА на российские регионы

Минобороны: Средства ПВО сбили 42 украинских БПЛА
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) до обеда в субботу, 25 апреля, сбили 42 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, в период с 08:00 до 14:00 по московскому времени силами ПВО были сбиты 42 беспилотных летательных аппарата над несколькими регионами России и Азовским морем.

До этого в ночь на 25 апреля средства противовоздушной обороны перехватили более сотни украинских БПЛА самолетного типа над 14 регионами России.

Ранее сообщалось, что взрыв тяжелого дрона Вооруженных сил Украины над городом в кавказском регионе России сняли на видео.

