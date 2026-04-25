20:11, 25 апреля 2026

Трамп ответил на вопрос о возобновлении ударов по Ирану

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Roberto Schmidt / Getty Images

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о том, возобновит ли Вашингтон удары по Ирану на фоне отмены поездки его зятя Джареда Кушнера и спецпосланника Стива Уиткоффа в Пакистан, где должны были состояться переговоры. Его слова передает портал Axios.

На вопрос о том, означает ли отмена визита Кушнера и Уиткоффа в Пакистан возобновление атак, американский лидер дал отрицательный ответ. «Мы пока об этом не думаем», — заключил президент США.

Ранее стало известно, что Трамп отменил поездку своего зятя и спецпосланника на переговоры по Ирану в Пакистан. Он, в частности, заявил, что американская делегация может не тратить 18 часов на перелет.

До этого представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран не планирует новый раунд переговоров с Вашингтоном. Так он опроверг сведения о том, что американская и иранская стороны встретятся в пакистанском городе Исламабад.

О том, что США и Иран могут провести переговоры в Пакистане, сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид. Он заявлял, что встреча делегаций состоится 27 апреля.

