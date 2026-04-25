15:46, 25 апреля 2026Бывший СССР

Украинский майор продавал России военные данные ВСУ за 15 тысяч рублей

Комбат ВСУ Никонов продавал военные данные ВСУ России за 150-200 долларов
Мария Большакова
Мария Большакова
Фото: Stringer / Reuters

Украинский майор продавал российской стороне военные данные Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах.

Он уточнил, что речь идет о командире 157-го батальона 118-й Черкасской отдельной бригады территориальной обороны Украины Дмитрии Никонове. По словам источника агентства, военный использовал позывной Рыба.

«Он смог одновременно усидеть на двух стульях: дослужиться до должности командира батальона ВСУ и организовать себе дополнительный заработок, добровольно передавая ценную информацию на российскую сторону», — сообщил источник. Он также добавил, что за передачу военных документов Никонову предложили 150-200 долларов (около 11-15 тысяч рублей по текущему курсу).

Собеседник издания также подчеркнул, что в первую очередь офицер ВСУ хотел быстро заработать деньги.

Ранее командира 58-й бригады Вооруженных сил Украины Ивана Шныру уличили в коррупции. Уточнялось, что военный закупал оборудование через подконтрольную ему фирму.

