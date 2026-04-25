Комбрига ВСУ уличили в коррупционной схеме

РИА Новости: Комбрига 58-й бригады ВСУ Шныру уличили в коррупционной схеме

Командир 58-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Шныра незаконно зарабатывает на коррупционных схемах. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, комбриг совершает закупки для подразделения через подконтрольную ему фирму ООО «Армада». Информацию об этом передали военнослужащие ВСУ профильным украинским ведомствам. Отмечается, что пресс-служба бригады не стала опровергать эту информацию. Также там заявили о недопустимости распространения сведений в СМИ до соответствующего решения суда.

Ранее двоих высших офицеров ВСУ обвинили в присвоении более 600 миллионов гривен, организованном на закупке беспилотных летательных аппаратов. До этого солдат, попавший в российский плен под Волчанском, рассказал, что его комбриг ежемесячно собирал с бойцов 20 тысяч гривен. Деньги сбрасывали на личную карту командиру бригады.