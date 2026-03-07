Двоих офицеров ВСУ уличили в воровстве 600 миллионов гривен

РИАН: Двоих офицеров ВСУ обвинили в присвоении более 600 млн гривен на дронах

Двое высших офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) были обвинены в присвоении более 600 миллионов гривен, организованном на закупке беспилотников. Об этом журналистам РИА Новости сообщили источники в силовых структурах.

Уточняется, что антикоррупционные активисты уличили в краже крупной денежной суммы начальника логистики Владимира Карпенко и главного тыловика украинских войск на Востоке Олега Липийчука. По данным собеседника, деньги выделялись с целью закупки беспилотных летательных аппаратов.

Между тем, Владимира Карпенко в феврале 2024 года назначили командующим силами логистики ВСУ.

До этого солдат, попавший в российский плен под Волчанском, рассказал, что его комбриг ежемесячно собирал с бойцов 20 тысяч гривен. Деньги сбрасывали на личную карту командиру бригады. При этом ранее Верховная рада неоднократно получала подобные обращения солдат ВСУ о поборах в военных частях.