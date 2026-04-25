В Британии отреагировали на заявление о причастности страны к крушению дрона в Румынии

Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Eurofighter Typhoon не сбивали беспилотный летательный аппарат (БПЛА), фрагменты которого упали в румынском Галаце. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.
«Самолеты Королевских ВВС не сбивали их [беспилотники] и не залетали в воздушное пространство Украины», — говорится в публикации.
Минобороны Румынии также подтвердило информацию в социальной сети X. «Самолеты RAF Eurofighter Typhoon действовали строго в пределах воздушного пространства Румынии в соответствии с национальными и союзными правилами ведения боевых действий. Они не входили в воздушное пространство Украины ни на каком этапе миссии», — говорится в публикации.
Ранее стало известно, что обломки беспилотника повредили электрический столб и пристройку дома в Галаце в Румынии. Позже посла России в Бухаресте Владимира Липаева вызвали в МИД Румынии. По словам ведомства, дрон якобы является «российским». Однако доказательств происхождения БПЛА не приводится.