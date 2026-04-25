13:55, 25 апреля 2026Россия

В Госдуме назвали условие превращения Финляндии в мишень для России

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Essi Lehto / Reuters

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал условие, при котором Финляндия может стать мишенью для Российской армии. В разговоре с ТАСС он уточнил, что речь идет о разрешении Хельсинки ввозить и хранить на территории страны ядерное оружие.

«[Если] Финляндия хочет превратиться в мишень для стратегического наступательного вооружения Российской армии — это их выбор», — высказался депутат.

Ранее российское посольство в Финляндии прокомментировало возможное появление ядерного оружия в стране. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что этот факт будут учитывать в российском военном планировании.

23 апреля правительство Финляндии предложило разрешить ввоз, транспортировку и хранение ядерного оружия на территории страны. В министерстве обороны страны подчеркнули, что этот шаг призвал повысить уровень безопасности Финляндии в непредсказуемой оперативной обстановке.

