Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:15, 25 апреля 2026Мир

В России прокомментировали возможное появление ядерного оружия в Финляндии

Посольство РФ: Россия учтет в планировании возможность появления ЯО в Финляндии
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tomi Hänninen / Globallookpress.com

Россия учтет в своем военном планировании возможность появления ядерного оружия в Финляндии. Об этом заявило российское посольство в Хельсинки, передает РИА Новости.

Дипломаты отметили, что предложение финских властей об отмене запрета на ввоз, хранение и использование ядерного оружия означает снятие всех препятствий для его появления в стране в любое время.

«Не надо быть военными экспертами, чтобы понимать, что даже теоретическая возможность появления на территории Финляндии ядерного оружия будет учитываться в российском военном планировании», — сказали в посольстве, подчеркнув, что Хельсинкам следует это понимать.

Ранее министерство обороны Финляндии сообщило, что правительство страны предложило разрешить ввоз и хранение ЯО в рамках обеспечения обороноспособности государства. Как пояснил глава ведомства Антти Хяккянен, законопроект направлен на максимальное повышение безопасности республики в непредсказуемой оперативной обстановке и призван «повысить порог» применения военной силы против Финляндии и НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok