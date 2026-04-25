В России прокомментировали возможное появление ядерного оружия в Финляндии

Посольство РФ: Россия учтет в планировании возможность появления ЯО в Финляндии

Россия учтет в своем военном планировании возможность появления ядерного оружия в Финляндии. Об этом заявило российское посольство в Хельсинки, передает РИА Новости.

Дипломаты отметили, что предложение финских властей об отмене запрета на ввоз, хранение и использование ядерного оружия означает снятие всех препятствий для его появления в стране в любое время.

«Не надо быть военными экспертами, чтобы понимать, что даже теоретическая возможность появления на территории Финляндии ядерного оружия будет учитываться в российском военном планировании», — сказали в посольстве, подчеркнув, что Хельсинкам следует это понимать.

Ранее министерство обороны Финляндии сообщило, что правительство страны предложило разрешить ввоз и хранение ЯО в рамках обеспечения обороноспособности государства. Как пояснил глава ведомства Антти Хяккянен, законопроект направлен на максимальное повышение безопасности республики в непредсказуемой оперативной обстановке и призван «повысить порог» применения военной силы против Финляндии и НАТО.