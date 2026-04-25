В России анонсировали жесткий ответ на атаку ВСУ Урала

Попов: ВС России жестко ответят на атаку БПЛА ВСУ Урала

Вооруженные силы (ВС) России жестко ответят на атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Урала. Об этом заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru.

«Мы в общей системе ответа, потому что они (Украина) действуют агрессивно, атакуя российские регионы, которые не входят в зону даже тыловой линии соприкосновения», — отметил Попов, анонсируя ответ России.

Утром в субботу, 25 апреля, в жилую многоэтажку в Екатеринбурге врезался беспилотник. У большинства пострадавших диагностировали отравление продуктами горения легкой степени. По неофициальной информации, город атаковали беспилотниками типа «Лютый».