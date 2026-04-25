21:22, 25 апреля 2026Россия

В России анонсировали жесткий ответ на атаку ВСУ Урала

Попов: ВС России жестко ответят на атаку БПЛА ВСУ Урала
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России жестко ответят на атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Урала. Об этом заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru.

«Мы в общей системе ответа, потому что они (Украина) действуют агрессивно, атакуя российские регионы, которые не входят в зону даже тыловой линии соприкосновения», — отметил Попов, анонсируя ответ России.

Утром в субботу, 25 апреля, в жилую многоэтажку в Екатеринбурге врезался беспилотник. У большинства пострадавших диагностировали отравление продуктами горения легкой степени. По неофициальной информации, город атаковали беспилотниками типа «Лютый».

    Последние новости

    Назван процент остающейся под контролем ВСУ территории Донбасса

    Аттракцион с людьми сломался на полном ходу и рухнул с высоты

    Воздушные баталии дронов России и Украины в зоне СВО сняли на видео

    В Одессе подростки спасли мужчину от сотрудников ТЦК

    Ушел из жизни известный российский писатель

    В России анонсировали жесткий ответ на атаку ВСУ Урала

    На Украине оценили идею об отмене брони от мобилизации

    Нетаньяху приказал нанести мощные удары по объектам «Хезболлы»

    Стало известно об отражении российскими войсками крупнейшей атаки исламистов в Мали

    Россиянка спасла жизни сразу трех пассажиров на борту самолета

    Все новости
