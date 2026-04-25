Россия
12:06, 25 апреля 2026

В России ужесточили контроль за расходами госслужащих

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Президент России Владимир Путин принял новые правила проверки расходов госслужащих. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Путин подписал закон, уточняющий порядок контроля за расходами чиновников и членами их семей.

По новым правилам, при проверке расходов госслужащего будут также учитываться доходы несовершеннолетних детей. При расчете совокупного дохода будут считаться только те доходы, которые получены в период брака. Доходы до вступления в брак в расчет включаться не будут, но их можно указать в декларации при совершении крупных приобретений как источник дохода.

Также закон освобождает их от контроля за сделками, проведенными до вступления в должность или заключения брака.

