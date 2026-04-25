Джабаров допустил, что Россия согласится на переговоры с Украиной в Азербайджане

Россия может согласиться на переговоры с США и Украиной в Азербайджане. Вероятность этого допустил первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с изданием «Подъем».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к трехсторонним переговорам с Россией и США. В качестве места их проведения политик предложил Азербайджан.

Комментируя эту идею, Джабаров назвал Азербайджан «нормальным местом», подчеркнув, что у Москвы и Баку сейчас хорошие отношения. «Если Азербайджан готов обеспечить безопасность всем участникам переговоров, я думаю, что наши участники переговорной группы могут приехать Азербайджан спокойно», — считает сенатор.

Однако он назвал слова Зеленского уловкой и ложью. По мнению Джабарова, президент Украины не готов к переговорам и является сторонником продолжения боевых действий, действуя по указке стран Запада. «Он постоянно меняет и состав участников переговоров, и место проведения переговоров, и начальные условия для переговоров», — заявил собеседник издания.

Сенатор выразил мнение, что Зеленский в последний момент откажется от переговоров, сказав, что его не устраивают условия, которые будет выдвигать Россия.

16 апреля Джабаров в беседе с «Лентой.ру» подчеркнул, что предсказать срок возобновления переговоров по Украине невозможно. По его словам, Россия уже давно раскрыла свои условия и украинская сторона их знает, но предпочитает воевать вместе с европейцами до победного конца, разрушая собственную страну.