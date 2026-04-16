Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:05, 16 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали условие для переговоров с Украиной

Сенатор Джабаров: Киев сам должен высказать желание начать переговоры с Россией
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Предсказать срок возобновления переговоров по Украине невозможно, потому что Киев сам должен высказать такое пожелание, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что Украина прилагает максимальные усилия, чтобы переговоры не начинались.

Россия свои условия давно выставила, украинская сторона их знает, но предпочитает воевать вместе с европейцами до победного конца, разрушая при этом собственную страну

Владимир Джабаровпервый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

Сенатор выразил уверенность, что российское наступление продолжится в ближайшие месяцы, и тогда украинская сторона быстрее созреет к мирным переговорам. Правда, по его словам, условия для них могут быть еще хуже.

Более того, Джабаров обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял, якобы переговоры с Россией встали на паузу из-за событий на Ближнем Востоке. Однако, уточняет сенатор, переговоры нужно вести с Россией, и непонятно, при чем здесь администрация США или ситуация в Иране.

«Американцы воюют с Ираном вместе с Израилем, но это нисколько не мешает начинать переговоры с Москвой. Я думаю, что это они маскируют свои истинные желания использует любые предлоги. Поэтому надо спокойно ждать, когда украинцы созреют, что надо заканчивать с войной. Сроки, когда это произойдет, никто не назовет», — заключил Джабаров.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия по-прежнему готова продолжать переговоры с Соединенными Штатами по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что Москва приветствует этот процесс и выражает готовность к переговорам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok