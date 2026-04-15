06:05, 15 апреля 2026Мир

Лавров высказался о продолжении переговоров с США по Украине

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Россия по-прежнему готова продолжать переговоры с Соединенными Штатами по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров, его слова приводит РИА Новости.

«Нужно знать о том, как идет процесс переговоров, начатых по инициативе [президента США] Дональда Трампа и президента [России Владимира] Путина, переговоров, которые мы приветствовали и продолжаем выражать готовность к их продолжению», — сказал дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил европейские страны в намерении продолжать боевые действия на территории Украины.

