Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:56, 25 апреля 2026Мир

В США раскрыли опасные последствия морской блокады Ирана

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Makis Kartsonakis / Reuters

Морская блокада Ирана со стороны США может привести к расширению конфликта между Тегераном и Вашингтоном далеко за пределы Ближнего Востока. Об опасных последствиях блокады иранских портов предупредил офицер Пентагона в отставке и военный аналитик Дэвид Пайн в интервью РИА Новости.

«Блокада портов Ирана увеличивает риск расширения конфликта из-за возможного блокирования и перехвата судов Китая, России, Индии и Пакистана, а также их досмотра и проверки на наличие нефти и других грузов, которые США могут счесть "контрабандой"», — сказал он.

По его словам, военно-морские силы России, Китая или других стран могут попытаться оказать сопротивление этим действиям США, что грозит морским столкновением и может перерасти в конфликт в других регионах.

Ранее стало известно, что глава Пентагона Пит Хегсет приказывал армии США жестко действовать во время боевых действий в Иране. По его словам, его работа заключалась в обеспечении того, чтобы американские войска действовали с «максимальной жестокостью».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok