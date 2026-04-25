В США раскрыли опасные последствия морской блокады Ирана

Пайн: Морская блокада Ирана может привести к опасным последствиям

Морская блокада Ирана со стороны США может привести к расширению конфликта между Тегераном и Вашингтоном далеко за пределы Ближнего Востока. Об опасных последствиях блокады иранских портов предупредил офицер Пентагона в отставке и военный аналитик Дэвид Пайн в интервью РИА Новости.

«Блокада портов Ирана увеличивает риск расширения конфликта из-за возможного блокирования и перехвата судов Китая, России, Индии и Пакистана, а также их досмотра и проверки на наличие нефти и других грузов, которые США могут счесть "контрабандой"», — сказал он.

По его словам, военно-морские силы России, Китая или других стран могут попытаться оказать сопротивление этим действиям США, что грозит морским столкновением и может перерасти в конфликт в других регионах.

Ранее стало известно, что глава Пентагона Пит Хегсет приказывал армии США жестко действовать во время боевых действий в Иране. По его словам, его работа заключалась в обеспечении того, чтобы американские войска действовали с «максимальной жестокостью».