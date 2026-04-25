40 лет Чернобылю. Как одна страшная ночь изменила мир?

23:30, 25 апреля 2026Мир

Власти Ирана выразили сомнения относительно переговоров с США

Глава МИД Арагчи: Иран сомневается, что США серьезно настроены на переговоры
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Raheb Homavandi / Reuters

Иран выражает сомнения в том, что Вашингтон действительно настроен на диалог. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в Х по итогам контактов с пакистанскими посредниками.

Глава иранского внешнеполитического ведомства сообщил, что в ходе переговоров была изложена позиция Тегерана относительно действующей рамочной структуры, направленной на достижение постоянного прекращения войны. Аракчи охарактеризовал свой визит как плодотворный, однако подчеркнул сохраняющееся недоверие к серьезности подхода США к переговорному процессу.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что после отмены визита переговорщиков в Пакистан получил от Ирана новое предложение.

