22:36, 25 апреля 2026Мир

Во Франции назвали ключевое военное направление для страны

Белланже назвал космос ключевым военным направлением для страны
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Космос является ключевым военным направлением для Франции. Об этом заявил начальник штаба Воздушно-космических сил (ВКС) республики Жером Белланже в интервью изданию Le Journal du Dimanche.

«Космос представляет собой ключевое военное направление, что объясняет, почему Франция выделяет на него более 10 миллиардов евро согласно закону о военном планировании на 2024-2030 годы», — назвал Белланже.

По его словам, любая современная война начинается в космосе. В частности, Белланже имел в виду данные спутниковой разведки.

11 января еврокомиссар по вопросам обороны и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что Евросоюзу необходимо создать собственные вооруженные силы, численность которых составит как минимум 100 тысяч человек. Они должны заменить контингент США, который Вашингтон намеревается вывести из Европы.

