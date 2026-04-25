17:31, 25 апреля 2026

Врач назвала способы снизить риск деменции

Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Сохранить здоровье мозга помогут даже небольшие, но регулярные изменения в образе жизни, заявила врач-невролог, психиатр Юсуповской больницы Полина Вахромеева. Способы снизить риск деменции она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

«Избегайте необоснованной тревоги и при необходимости обращайтесь к неврологу или психологу. Еще один ключевой элемент — полноценный сон. Чтобы мозг восстанавливался, важно высыпаться и проходить все его естественные стадии», — посоветовала врач.

Также, по ее словам, поддержать когнитивное здоровье помогает разумный баланс активности. Она призвала чередовать умственный труд с физическими нагрузками. Регулярные прогулки на свежем воздухе и несколько тренировок в неделю, особенно кардио, позволят укрепить не только тело, но и нервную систему.

Важную роль играет и питание, подчеркнула Вахромеева. Она рекомендовала отдавать предпочтение сбалансированному рациону, ограничивать сахар, жирную и жареную пищу. Доктор добавила, что важно также пить достаточно воды.

Ранее невролог Маджид Фотухи рассказал, как можно обратить старение мозга вспять. Он заявил, что защититься от нейродегенеративного заболевания поможет здоровый образ жизни.

