Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
17:35, 25 апреля 2026

Жена Плющенко назвала мужа уникальным спортсменом

Владислав Уткин
Фото: АГН «Москва»

Жена известного в прошлом фигуриста Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская назвала мужа уникальным спортсменом. Ее слова приводит Sport 24.

«Плющенко будут помнить и через 100 лет. Он уникальный спортсмен. Не так давно действующие фигуристы признали его лучшим в истории. Думаю, перебить его рекорд — четыре медали на четырех Олимпиадах — будет очень сложно», — сказала Рудковская.

Также продюсер рассказала, почему Плющенко является брендом в мировом фигурном катании. «Когда люди говорят о мужском фигурном катании, на ум сразу приходят фамилии Плющенко и Ягудина. Их противостояние двигало все мировое мужское катание вперед», — заявила Рудковская.

Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом, трехкратным чемпионом мира и семикратным победителем первенств Европы. Также он дважды выигрывал серебряные медали зимних Олимпиад. Ранее 19-летний сын Плющенко от первого брака Егор Ермак отказался называть спортсмена своим отцом. «Мне проще называть его Женей. Он просто человек, который как-то поучаствовал в моей жизни и сделал меня», — заявил Ермак.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok