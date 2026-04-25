Жена Плющенко назвала мужа уникальным спортсменом

Жена Плющенко Рудковская назвала мужа уникальным спортсменом

Жена известного в прошлом фигуриста Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская назвала мужа уникальным спортсменом. Ее слова приводит Sport 24.

«Плющенко будут помнить и через 100 лет. Он уникальный спортсмен. Не так давно действующие фигуристы признали его лучшим в истории. Думаю, перебить его рекорд — четыре медали на четырех Олимпиадах — будет очень сложно», — сказала Рудковская.

Также продюсер рассказала, почему Плющенко является брендом в мировом фигурном катании. «Когда люди говорят о мужском фигурном катании, на ум сразу приходят фамилии Плющенко и Ягудина. Их противостояние двигало все мировое мужское катание вперед», — заявила Рудковская.

Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом, трехкратным чемпионом мира и семикратным победителем первенств Европы. Также он дважды выигрывал серебряные медали зимних Олимпиад. Ранее 19-летний сын Плющенко от первого брака Егор Ермак отказался называть спортсмена своим отцом. «Мне проще называть его Женей. Он просто человек, который как-то поучаствовал в моей жизни и сделал меня», — заявил Ермак.