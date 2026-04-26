19:47, 26 апреля 2026Спорт

Букмекеры назвали точный счет в полуфинале Лиги чемпионов ПСЖ — «Бавария»

Владислав Уткин
Фото: Sona Maleterova / Getty Images

Букмекеры назвали точный счет в полуфинале Лиги чемпионов ПСЖ — «Бавария». Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики считают, что ПСЖ и «Бавария» сыграют со счетом 1:1 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Поставить на такой исход можно с коэффициентом 7,40.

Помимо этого, букмекеры видят парижан в качестве фаворитов этой встречи. Их победа оценивается коэффициентом 2,30. За ничью в конторах дают 3,90, а на победу «Баварии» можно сделать ставку с коэффициентом 2,80. При этом букмекеры считают немцев фаворитами в этой серии. На их проход в финал дают 1,71, а на выход ПСЖ — 2,15.

Первый матч полуфинала Лиги чемпионов пройдет 28 апреля в Париже. Начало в 22:00 по московскому времени.

Ранее букмекеры оценили шансы «Баварии» оформить требл. Поставить на это событие можно с коэффициентом 3,50.

    Последние новости

    Умерла заслуженная артистка России

    Путин встретится с Аракчи

    Названа цель визитов главы иранского МИД в Пакистан

    Глава МИД Ирана встретится с Путиным

    Букмекеры назвали точный счет в полуфинале Лиги чемпионов ПСЖ — «Бавария»

    Риск увольнения за использование ИИ на работе оценили

    Кепка газетчика стала самым модным головным убором

    Трамп раскрыл одну из тем переговоров США с Ираном

    Подмосковным водителям дали один совет в связи с погодой

    Лидер РПЛ обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 27-го тура

    Все новости
