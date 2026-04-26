Оценены шансы «Баварии» оформить требл

«Бавария» осталась единственным клубом, который может оформить требл

Букмекеры оценили шансы мюнхенской «Баварии» оформить требл в сезоне-2025/2026. Об этом сообщает Betonmobile.

По информации источника, «Бавария» остается единственным клубом, который может оформить требл в сезоне‑2025/2026, выиграв Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов. На это событие аналитики предлагают коэффициент 3,50.

«Бавария» уже досрочно стала чемпионом Германии, оформив титул за несколько туров до финиша Бундеслиги. В Кубке Германии мюнхенцы пробились в финал, где 23 мая сыграют со «Штутгартом» на «Олимпияштадион» в Берлине. В Лиге чемпионов 28 апреля «Бавария» проведет первый матч полуфинала против ПСЖ.

