40 лет Чернобылю. Как одна страшная ночь изменила мир?

13:46, 26 апреля 2026Спорт

«Бавария» осталась единственным клубом, который может оформить требл
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Букмекеры оценили шансы мюнхенской «Баварии» оформить требл в сезоне-2025/2026. Об этом сообщает Betonmobile.

По информации источника, «Бавария» остается единственным клубом, который может оформить требл в сезоне‑2025/2026, выиграв Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов. На это событие аналитики предлагают коэффициент 3,50.

«Бавария» уже досрочно стала чемпионом Германии, оформив титул за несколько туров до финиша Бундеслиги. В Кубке Германии мюнхенцы пробились в финал, где 23 мая сыграют со «Штутгартом» на «Олимпияштадион» в Берлине. В Лиге чемпионов 28 апреля «Бавария» проведет первый матч полуфинала против ПСЖ.

Ранее букмекеры оценили шансы португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду завоевать первый трофей в Саудовской Аравии. В данный момент «Аль-Наср» считается явным фаворитом на победу в чемпионате Саудовской Аравии.

