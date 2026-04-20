Оценены шансы Роналду завоевать первый трофей в Саудовской Аравии

«Аль-Наср» назвали фаворитом чемпионата Саудовской Аравии

Букмекеры оценили шансы португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду завоевать первый трофей в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Sports.

В данный момент «Аль-Наср» считается явным фаворитом на победу в чемпионате Саудовской Аравии. Коэффициент на чемпионство команды Роналду — 1,20.

После 29 матчей чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» лидирует в турнирной таблице, набрав 76 очков. У идущего вторым «Аль-Хилаля» 68 очков после 28 встречах.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. За время, проведенное в Саудовской Аравии, форвард не выиграл ни одного официального трофея.