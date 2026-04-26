Дачников предупредили о новой схеме мошенников со штрафами за борщевик

06:01, 26 апреля 2026РоссияЭксклюзив

Депутат Чаплин: Мошенники начали «штрафовать» дачников за борщевик и мусор
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В интернете появилась новая схема обмана, предупредил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. В Разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что злоумышленники рассылают фейковые сообщения о якобы выявленных на участке нарушениях — борщевик, мусор, нескошенная трава — и требуют оплатить штраф.

Для убедительности, добавил депутат, мошенники предлагают скидку, если перейти по ссылке и заплатить прямо сейчас. Он подчеркнул, что ни один государственный орган не присылает штрафы по СМС или в мессенджерах и тем более не предлагает скидку за скорость. Настоящее уведомление приходит только почтой или через портал «Госуслуги» в личный кабинет. В нем всегда указаны номер постановления и реквизиты органа, вынесшего решение, и законные способы оплаты — без ссылок и срочных скидок.

«Как только человек переходит по ссылке, мошенники получают доступ к его телефону или крадут данные карты. Дальше они начинают обзванивать жертву от лица различных ведомств, чтобы под разными предлогами взломать "Госуслуги", оформить кредиты или украсть личные данные», — заявил Чаплин.

Парламентарий призвал игнорировать такие сообщения и блокировать отправителя. При сомнениях информацию можно проверить на официальном сайте регионального Россельхознадзора или местной администрации. Депутат также посоветовал предупредить соседей по СНТ — пенсионеры особенно часто попадаются на эту уловку.

Ранее геоэколог, дендролог, специалист проекта «Мой гектар» Петр Дубоделов рассказал, что при контроле за использованием химикатов на даче речь идет о соблюдении правил обращения с пестицидами и агрохимикатами. По его словам, под административную ответственность зачастую попадают случаи, когда используется препарат, не включенный в действующий каталог для ЛПХ, либо средство, предназначенное для сельхозпроизводства.

