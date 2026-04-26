Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:31, 26 апреля 2026

Деталь в образе Энн Хэтэуэй на снимках папарацци сравнили с крысой

Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Neil Mockford / GC Images / Getty Images

Американская актриса и певица Энн Хэтэуэй попала в объективы папарацци во время прибытия на съемочную площадку и вызвала обсуждения в сети. Материал и комментарии публикует Daily Mail.

Уличные фотографы запечатлели звезду фильма «Дьявол носит Prada 2» в сером трикотажном платье, которое облегало ее фигуру. Поверх него артистка надела коричневую баску из меха. Образ завершили бордовые туфли-лодочки и солнцезащитные очки.

Материалы по теме:
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021

Читателей издания заинтересовала деталь в наряде, которую они сравнили с крысой. «Это что, дохлая крыса привязана у нее к поясу? Этот наряд совершенно нефотогеничен», «Эта коричневая штука у нее на талии — очень плохая идея», «Разве эта штука не перевернута вверх ногами?», «Юбка просто ужасна», «Не самый удачный ее наряд», — написали они.

Ранее в апреле Энн Хэтэуэй стала самой красивой знаменитостью года. Такой титул ей по традиции присвоил журнал People, который ежегодно выбирает самую красивую в мире звезду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ночной налет на Севастополь назван мощнейшим

    Правоохранители провели обыски у открывшего огонь на приеме у Трампа американца

    NYT заявила о желании президента Израиля добиться признания вины Нетаньяху

    Спасателей из Чернобыля сравнили с героями Великой Отечественной войны и СВО

    Белгородская область подверглась новой атаке дронов ВСУ

    Путин дал связанный с Тайсоном совет российскому боксеру

    Названа одна особенность мощнейшего налета ВСУ на Севастополь

    Деталь в образе Энн Хэтэуэй на снимках папарацци сравнили с крысой

    В Японии захотели наладить отношения с Россией

    В России назвали цель массированного удара ВСУ по Севастополю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok